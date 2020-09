Giugliano-Qualiano. Motociclista si schianta contro un’auto sulla circumvallazione

Giugliano – Ancora tutta da chiarire la dinamica del drammatico incidente che, nella giornata di ieri, ha interessato la circumvallazione esterna nei pressi dell’ex campo rom tra Giugliano e Qualiano.

Erano circa le 17 del pomeriggio quando, in località Ponte Riccio, è avvenuto l’impatto di uno scooter contro un’auto.



Stando alle prime indiscrezioni, l’uomo, che viaggiava a bordo dello scooter in direzione Giugliano, avrebbe urtato un’auto in corsa per poi perderne il controllo e ritrovarsi sbalzato sulla carreggiata opposta.

Soccorso dai sanitari del 118, era in gravissime condizioni quando è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuliano.

Sono poi giunti sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la polizia locale di Qualiano.