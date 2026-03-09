Giulia porta nell’Olimpo del ballo il nome della sua scuola e della sua città

Giulia conquista un risultato di grande prestigio al Campionato Europeo WDSF in Bulgaria, chiudendo al 14° posto nella categoria Adult, una delle più impegnative e selettive del circuito internazionale.

Alla sua prima partecipazione continentale, la giovane Giulia Carangelo affronta 120 atlete provenienti da tutta Europa e riesce a distinguersi per qualità tecnica, presenza scenica e sicurezza, portando in alto il nome dell’Accademia dei Talenti, della sua città Maddaloni e dell’Italia.

Un traguardo che premia dedizione, costanza e un percorso costruito con serietà, che arriva da lontano, da anni di allenamenti, gare, manifestazione e da tante altre vittorie, sostenuta sempre dalla guida e dalla fiducia dei suoi maestri Luana Di Lillo ed Ernesto Capalbo, che si dichiarano super fieri ed orgogliosissimi della loro atleta, capace di imporsi tra le migliori e di salire idealmente sul tetto d’Europa.

Il piazzamento conferma il valore del suo talento e apre la strada a nuove sfide internazionali, rafforzando il ruolo dell’Accademia dei Talenti come punto di riferimento nella danza sportiva.