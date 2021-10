Giuseppe Alviti, contro i falsi profeti delle guardie giurate

Napoli – Sono piovuti degli attacchi al presidente delle guardie giurate Giuseppe Alviti il quale non ha tardato a farsi sentire e a rispondere immediatamente a coloro lo stanno infangando spesso anche ingiustamente queste le dichiarazioni da parte del presidente delle guardie giurate “Ogni danno alla mia immagine pubblica e privata sarà perseguitata a norma di legge .

Ho dato già mandato ai miei legali. Non chiediamo sconti e soprattutto non ne facciamo”.

Questo in breve quanto accaduto a seguito di un attacco mirato ed a personam fatto nei suoi confronti da personaggi che dicono di porsi a tutela della categoria delle guardie giurate soprattutto attraverso messaggi stalkerizzanti sui gruppi Facebook con svariati nomi e profili fake da parte di persone che conle guardie giurate non hanno nulla a che vedere.

La risposta da parte di Giuseppe Alviti è avvenuta tramite Michele Giannattasio, segretario Regionale del Lazio e delle guardie giurate, ha dichiarato in tal senso in maniera alquanto diffamatoria il quale ha dichiarato che “Ci sono persone che non sono in grado di fare e di garantire la tutela dei lavoratori del settore ma nonostante ciò fanno i presidenti di associazione , collusi con gli ivp forti di un precariato, che grazie a loro ha trovato terreno fertile, talmente tanto fertile da ubicare la loro sede associativa. Il loro unico scopo è quello di screditare in modo goffo chi è più bravo di loro chi a differenza di loro si batte per i diritti dei lavoratori chi a differenza di loro hanno impegnato tempo fatica e soldi per la tutela delle guardie particolari giurate”

Chi si batte ogni giorno al di fuori del proprio settore lavorativo si prodiga anche nel sociale con numerosi incontri per il benessere collettivo.

In conclusione c’è chi dell’associazione di categoria preferisce organizzare insieme alla sua loggia delle pizzettate fuori porta e diffamare minacciando chi invece come il dottor Giuseppe Alviti, presidente e guardia giurata lui stesso in primis si batte praticamente sempre e costantemente per i diritti delle guardie giurate a 360° da ormai quasi 20 anni, da quando ha preso servizio all’interno del corpo delle guardie particolari giurate e continua a farlo a tutt’oggi.