Giuseppe Alviti (Forza Italia) contro le affissioni abusive e l’attacco selvaggio

Napoli – Abbiamo già abbondantemente segnalato, incominciando dalla settima Municipalità le denunce per l’ attacco selvaggio e illegale oltre che abusivo dei manifesti elettorali sulle mura di Napoli un po’ in tutta la città.

Queste le sue recenti dichiarazioni “Non faremo sconti a nessuno visto che non siamo abituati a chiederli e anche se riguarda manifesti elettorali di amici li denunceremo lo stesso.

Domani chiamerò l’ amico Maurizio Moschetti attualmente Presidente della VII Municipalità per sensibilizzare tutti al rispetto della regola in primis suoi candidati che in cupa Capodichino hanno dato già sfogo all’ attacco indiscriminato. Sempre in prima linea per la legalità e giustizia”.