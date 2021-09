Giuseppe Alviti (Forza Italia), la quarta Municipalità a Napoli è in crisi sociale e igienico sanitario.

Napoli – Giuseppe Alviti leader Associazione guardie particolari giurate e candidato alla Quarta municipalità di Napoli Capolista con Forza Italia, sempre in azione, lancia l’ennesima denuncia di urgenza sanitaria e sociale in cui versa la zona di Via Arenaccia e le zone adiacenti la stazione centrale.

Dormitori a cielo aperto e “latrine maleodoranti”, alla luce del sole fanno della zona di presentazione della terza città d’Italia il water d’ Europa.

Qualche rilievo fotografico a riprova dello schifo sullo stato dei luoghi ispezionato da Alviti

Le Autorità competenti hanno l’obbligo morale e civile nonché costituzionalmente previste dalla legge di un intervento urgente e possibilmente immediato, per ripristinare la legalità e la dignità di vita ai residenti della zona e/o quartiere.

Siamo pronti come sempre a scendere in piazza a rispondere a muso duro a chi di dovere muoversi, da sempre il sottoscritto pone la sicurezza della collettività in primo piano e non solo in campagna elettorale perciò tale denuncia non ha paura di strumentalizzazione ha concluso il noto sindacalista Giuseppe Alviti che corre in lista alla quarta municipalità a Napoli con Anna Nesi.