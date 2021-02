Giuseppe Alviti, investe ufficialmente Marco Nonno come capo dell’opposizione al Consiglio Regionale della Campania

Napoli – Stasera nella splendida cornice della sala principale Territoriale della sezione di FdI della 5 municipalità di Napoli guidata da Giuseppe Sasso, è intervenuto come esperto di problematiche della sicurezza pubblica e privata il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti, Presidente nazionale Associazione guardie Particolari giurate e già medaglia di argento al valore, incalzato da un giornalista sull’ esito delle elezioni Regionali scorse e come vedesse il ruolo del capo dell’ opposizione Giuseppe Alviti ha prontamente ribadito e sottolineato con queste testuali dichiarazioni: “Sebbene nutri rispetto per la figura dell’ allora candidato Presidente del centro destra Caldoro, credo sia giunta l’ ora del pensionamento e vedo realmente per la grinta e la professionalità dimostrata nel tempo come vero capo di una opposizione dura e costruttiva il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Marco Nonno, al quale tra l’ altro, ci accomunano, anni di militanza nel glorioso Movimento Sociale Italiano ,poiché solo chi è social popolare ed ha a cuore realmente gli interessi e il benessere della gente comune può liberamente gridare aria di onestà, legalità e quindi dignità sociale. Spero a livello bipartisan di riportare ancora una volta all’ attenzione dell’assise regionale specialmente all’ Assessore al lavoro le migliorie per evitare la macellazione sociale delle guardie giurate già in atto”.