Giuseppe Alviti leader chiede la rimozione di un video offensivo verso una guardia giurata in servizio

Sta circolando un video anche su uno dei social tramite tik tok che riprende una guardia giurata, in servizio all’interno di un ‘ autovettura nel mentre stava cercando di espletare le sue funzioni lavorative.

Pubblicità elettorale

Ebbene subito immediata e pronta la reazione da parte del presidente delle guardie giurate, Giuseppe Alviti, tra l’altro anche sindacalista che è intervenuto in merito ad un video postato su tik tok dove viene ripresa una guardia giurata nell’ auto di servizio che sembrerebbe dormire quasi senza segni di vita.

Queste le dichiarazioni da parte del presidente delle guardie giurate che si vanno a riportare “Orbene invece di far un video becero gli autori avrebbero fatto meglio sincerarsi se la guardia stesse bene e non fosse stato colpito da qualche accidente magari anche salvandogli la vita.

Invece nell’era delle ” videate” meglio fare scalpore postando un video vergognoso che lede anche la privacy che comportarsi da essere umano”.

Cosi ha dichiarato e in un suo intervento il presidente delle guardie giurate, Giuseppe Alviti sindacalista napoletano e leader associazione nazionale guardie particolari giurate dando la solidarietà al lavoratore e sperando che lo stesso stia bene in salute.