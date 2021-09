Giuseppe Alviti: Maresca è stato fatto fuori dal fuoco amico, non quello nemico.

Napoli – La campagna elettorale oramai impazza a Napoli critiche attacchi trasversali, una destra e sinistra che praticamente non esistono più, ma non da ieri, tuttavia gli equilibri e le varie alleanze politiche sono suscettibili di cambiamenti anche con cambi di casacca e/o schieramenti inaspettati.

Spesso però gli attacchi più duri ed inaspettati giungono dai tuoi compagni di partito e di lotta, d’ altronde recita un vecchio detto “Preferisco il nemico che mi attacca dal falso amico che mi abbraccia” giusto per capire da chi difendersi o comunque stare attenti ed accorti.

Per quanto concerne la corsa alla poltrona di primo cittadino, Giuseppe Alviti ha dichiarato che “Se Manfredi vincerà al primo turno la corsa a Sindaco di Napoli è certamente per l’ incapacità manifesta di un centro destra, inconcludente e per certi versi incapace, altrimenti la ricusazione delle presentazioni delle liste per alcuni errori assolutamente da non fare da parte dei professionisti non si possono spiegare.

Qualcuno in malafede azzarda l’ipotesi che era tutto concordato ma non voglio credere a questa situazione certo è che lo sfogo Di Maresca è stato molto duro, infatti queste le sue testuali parole sono state “LA DEMOCRAZIA E’ MORTA”, e ciò appare largamente condivisibile. Sottolineo solo una cosa -prosegue il sindacalista Alviti- in questa campagna elettorale, non vincerà nessuno, perché anche un elezione al primo turno di un candidato sindaco in queste elezioni da paese dei balocchi è una sconfitta della politica e della voglia di cambiare linea costruendo una classe politica organizzata sul fare e non sul disfare addensandosi tutti sul nomignolo scelto da Roma. Alta sarà la quota astensionismo perché effettivamente la gente è stanca dei teatrini e di essere presa per i fondelli. Per il resto finale con citazione di un famoso film napoletano….Io speriamo che me la cavò…. “conclude così il suo intervento il candidato al consiglio comunale per la quarta municipalità Giuseppe Alviti.

Verrebbe da prendere a prestito la frase di una celebre canzone di Vasco Rossi che recita così…..”SIAMO NOI ….SIAMO NOI…QUELLI PIU’ STANCHIIII..SIAMO NOI….SIAMO NOI…CHE DOBBIAMO ANDARE AVANTIIIIIIIIII, CONTA Sì IL DENARO ALTRO CHE NO…..ALTRO CHE CHIACCHIEREEEEE…………”