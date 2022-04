Giuseppe Conte a Caserta per la presentazione del libro dell’on. Del Monaco

Caserta – Venerdì 29 Aprile ore 18:00, a Caserta, presentazione de “Il Politomane” dell’On. Antonio del Monaco. Interverrà il Presidente Giuseppe Conte.

In un clima così delicato, in cui odio, sopraffazione ed egoismi gettano nel buio e nello sconforto il mondo intero, un libro può essere un buon motivo di riflessione.

Il Politomane, termine da me coniato, è colui che è malato di politica, di smania di potere, colui che ha a cuore solo i propri interessi.

Ne siamo circondati, eppure sembriamo quasi averci fatto l’abitudine.

No! Questo non può accadere, le coscienze devono essere ridestate, sempre.

Presento il mio libro perché credo possa essere un umile e onesto contributo alla lotta alla corruzione, alla prevaricazione, alla criminalità.

Quello di venerdì 29 sarà un momento di discussione e riflessione collettiva, con ospiti, relatori e moderatori di grande spessore morale.

Interverrà lo stesso ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte che, prima dell’arrivo a Piazza Pitesti, presso la sala teatro del “Buon Pastore”, si recherà col sottoscritto a Casal di Principe, per rendere omaggio alla tomba di Don Peppe Diana, ripercorrendo il luogo del suo martirio.

È doveroso credere fortemente in un cambiamento, è fondamentale adoperarsi per renderlo concreto.

Un mondo migliore è sempre possibile, quando si sceglie l’unica strada percorribile, l’unica giusta: quella dell’onestà e della trasparenza.