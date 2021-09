Giuseppe Conte a Santa Maria Capua Vetere, l’accoglienza del Senatore Santillo*

Pubblicità elettorale

Santa Maria Capua Vetere, sabato 25 settembre 2021. ll leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, farà tappa a Santa Maria Capua Vetere, Domenica 26 settembre alle ore 20 in Villa Comunale. È l’ennesimo appuntamento campano di un tour lunghissimo seguito passo dopo passo dal Senatore Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S al Senato della Repubblica. “Sono veramente felice che Santa Maria Capua Vetere, città del foro meravigliosa per storia e beni culturali, possa accogliere il nostro Presidente Giuseppe Conte, che sta ricevendo delle ovazioni straordinarie in lungo e in largo nel suo tour. Tutti eravamo coscienti della popolarità di Conte, ma l’accoglienza che sta ricevendo nei comuni campani, al sud, ma anche al centro e al nord Italia, è qualcosa che difficilmente abbiamo visto in politica. La presenza di Conte a Santa Maria – ha sottolineato Santillo – testimonia anche l’ottimo lavoro fatto sul territorio su una coalizione di rinnovamento che sfida i poteri forti della città, con la figura assolutamente impeccabile e coerente con i principi del Movimento del candidato sindaco Raffaele Aveta. Con Giuseppe Conte, Luigi Di Maio – che pure è stato a Santa Maria, prima di Paola Taverna e della Sottosegretaria Macina – e l’intero Movimento, stiamo puntando alla costruzione di una classe dirigente onesta, capace e in grado di vincere le sfide di governo che ci attendono verso il 2050.”