Giuseppe Vozza e le conversazioni su Casolla. I prossimi appuntamenti.

Giovedì 24 novembre con inizio alle ore 18.30nell’Arciconfraternita di Maria SS. Addolorata di Casolla vi sarà il tredicesimo appuntamento su “Conversando sulla storia di Casolla e dintorni”. L’incontro avrà per tema Gianfrancesco Alois, eretico ed umanista di Piedimonte di Casolla, i suoi rapporti con Juan de Valdés, teologo spagnolo trasferitosi a Napoli, le varie eresie e la successiva Controriforma. Piedimonte di Casolla, grazie proprio a Gianfrancesco, nella metà del Cinquecento divenne un centro importantissimo di scambio culturale tra le più importanti personalità del Regno di Napoli e di tanti altri feudi. Giuseppe Vozza ne parlerà con don Antonio Di Nardo, don Valentino Picazio, Andrea A. Ianniello, Massimo Alois e Raffaella Alois.

Il ciclo di incontri, che si avvale della collaborazione di diverse associazioni che hanno a cuore la storia e la cultura, nonché del patrocinio del Comune di Caserta, continuerà con regolare cadenza fino agli inizi di febbraio del prossimo anno.

