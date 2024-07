Giustizia per Marco Dongu, corteo il 22 Luglio a Caserta.

Caserta.

Il prossimo 22 Luglio si terrà, nella città capoluogo di provincia, alle 18.30, un corteo che avrà come punto di partenza il Monumento ai Caduti e che percorra’ le principali strade della città.

Scopo ed obiettivo del raduno e’ chiedere giustizia in memoria di Marco Dongu.

Promotori dell’iniziativa i Consiglieri del Forum Giovani di Caserta Mattia Atzori e Valentina Russo.

“È con grande commozione che annunciamo che saremo in strada, per le principali vie di Caserta, a chiedere giustizia per il nostro amico Marco. A distanza di quasi un anno si è taciuto troppo e poco è stato fatto su questa vicenda.

Ce lo chiedono quanti hanno amato Marco e per noi questo è ancora più un incentivo a farlo. Ci teniamo a ringraziare in particolar modo MariaGrazia e Salvatore, genitori di Marco, e tutta la famiglia per averci permesso di condividere questo momento con tutta la cittadinanza. Siamo certi di una grande partecipazione perché tante sono le persone che hanno amato

Marco e che non lo dimenticheranno mai”.