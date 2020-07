Gladiator arriva il primo colpo

Colpo in casa Gladiator, la squadra sammaritana su e assicurata le prestazione del giovane Giandomenico Doto.

Questo il comunicato del Gladiator:

📍 Primo volto nuovo in casa Gladiator

L’ASD Gladiator 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’under classe 99 Giandomenico Doto. ⚫️🔵

Proveniente dall’Agropoli, il giovane esterno d’attacco mancino ha disputato una grande stagione, mettendosi in evidenza proprio contro i sammaritani. In quella partita realizzò la rete del pareggio, colpendo anche un palo nel finale che salvò i nerazzurri. Doto arriva a Santa Maria Capua Vetere a titolo definitivo, a dimostrazione di come l’entourage nerazzurro crede e investe nei giovani. La società, inoltre, ringrazia per l’acquisto sia l’Agropoli Calcio che i due procuratori Stefano Squitieri e Valentino Viviani.