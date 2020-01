Gladiator brutta sconfitta in casa per 0-1.

Il Gladiator perde in casa la sfida contro la Gelbison. La squadra di mister Borrelli non riesce a portare a casa punti.Una sconfitta che fa scendere il Gladiator in zona play out.

Risultati: Audace Cerignola-Brindisi 4-1, Agropoli-Bitonto 0-3, Casarano-Fidelis Andria 4-2, Francavilla-Altamura 2-2, Gladiator-Gelbison Ciliento 0-1, Gravina-Foggia 2-0,Nocerina-A.C.D. Nardo 1-1, Taranto-Val D’agri 3-0, Citta di Fasano-Sorrento 1-2.

