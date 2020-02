Gladiator una vittoria che avvicina la salvezza

Una vittoria bella pesante quella che ieri ha conquistato il Gladiator. La squadra di Santa Maria Capua Vetere è riuscita a vincere lo scontro diretto contro il Francavilla. Ora i punti in classifica sono 28 e la zona playout vista ben 13 punti di distacco. Insomma i 3 punti di ieri pomeriggio se non significano salvezza poco ci manca. Nella scorsa stagione infatti, il 13 posto in classifica ha raggiunto 37 punti alla fine della stagione. Probabile che per il Gladiator basterà centrale almeno altri 11 punti per essere certa della permanenza in serie D.

Risultati: Agropoli-Gelbison 1-2, Audace Cerignola-Nardò 2-1, Brindisi-Fidelis Andria 0-0, Casarano-Grumentum 2-1, Fasano Team Altamura 1-1, Francavilla-Gladiator 0-1, Gravina-Bitonto 0-1, Nocerina-Sorrento 2-2, Taranto-Foggia 0-1.

Classifica