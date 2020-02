Gladiator una vittoria per sognare qualcosa di più di una semplice salvezza

Forse senza le due vittorie di fila in campionato, quella di domenica per il Gladiator poteva essere uno spareggio salvezza. Le ultime due settimane però grazie alla doppia vittoria in campionato, permettono alla squadra di Santa Maria Capua Vetere di affrontare la trasferta di Fasano in maniera più tranquilla. In caso di vittoria la squadra ospite potrebbe addirittura cominciare a sognare qualcosa di più di una semplice salvezza e magari chissà dare una sbirciata alla zona play off. La squadra di casa arriva a questa gara in un periodo molto negativo, in questo 2020 in campionato non è arrivata ancora una vittoria in campionato.

Risultati: Agropoli-Francavilla 23/02, Audace Cerignola-Sorrento 23/02, Brindisi-A.C.D. Nardo 23/02, Casarano-Foggia 23/02, Citta Di Fasano-Gladiator 23/02, Gravina-Gelbison Cilento 23/02, Nocerina-Altamura 23/02, Taranto-Bitonto 23/02, Val D’Agri-Fidelis Andria 23/02.

