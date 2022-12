Gli allievi dell’IC “L. Tozzi” al Cinema Ricciardi di Capua

Ieri i ragazzi dell’Istituto Tozzi di Frignano si sono recati al teatro Ricciardi per assistere alla proiezione del film “Jo jo Rabbit”. Il film, premiato al Giffoni film festival, racconta la storia di un ragazzo di 10 anni, in una città tedesca alla fine della seconda guerra mondiale. Jo ha come eroe e come amico immaginario Adolf Hitler, ma una serie di drammatici eventi lo porterà a prendere coscienza della triste realtà dell’odio razziale e dell’atrocità della guerra. 260 ragazzi hanno seguito con intensa attenzione la proiezione e al termine hanno discusso con Francesco Massarelli, riportandosi anche ai temi più scottanti della sopraffazione, del bullismo, della guerra in Ucraina. Il direttore Massarelli si è complimentato con i ragazzi per l’interesse dimostrato con interventi pertinenti e per l’attenzione rispettosa con cui hanno seguito il film. Soddisfatta la Dirigente scolastica Gabriella Clemente