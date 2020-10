Gli amici di via Appia si aggiudicano il titolo del memorial “Pina vive”

Una serata commovente, ricca di emozioni, che ha mescolato lacrime e sorrisi, ricordi ed esultazioni, sport ed amicizia sui campi ASD Calatia. Una finale entusiasmante sotto l’aspetto sportivo ed emotivo quella disputatasi ieri sera per il primo memorial organizzato da Antonio Mirotto in ricordo della sorella Pina, scomparsa prematuramente, è stata disputata fino all’ultimo goal dalle 2 squadre in campo. Solo ai rigori sono riusciti a conquistare il titolo “Gli amici di via Appia” capitanati dal veterano del torneo Pasquale Giordano. L’ onore delle armi a “Fotografare oggi” capeggiati da Ciro Vinciguerra, cugino di Pina e noto fotografo maddalonese.

Medaglia di bronzo alla F C Convitto, vinta a tavolino: l’avversaria Goldbet ha disertato la finale aggiudicandosi la squalifica. Alla F C Convitto anche il premio di miglior portiere, mentre ad aggiudicarsi il capocannoniere è stato “Fotografare oggi”.

A premiare i vincitori il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo.

Tanto l’interesse intorno a questo torneo, tanta la partecipazione. Presenti la signora Carolina, mamma di Pina, il marito Gianfranco, i figli Luca e Francesco, i fratelli Antonio ed Aniello e tantissimi amici e parenti che si sono uniti intorno a questa bella iniziativa nel ricordo di Pina, che si è conclusa proprio nel giorno del suo compleanno.

I complimenti vanno ad Antonio, che ha trovato nell’immenso dolore che porta dentro la forza per realizzare un bel momento di sport e di condivisione per la sua città.

Il video racconto della serata sarà pubblicato in giornata, con tutte le interviste, i momenti salienti e la premiazione.