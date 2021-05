GLI ATTUALI PILOTI MCLAREN GUIDERANNO LE VECCHIE MP 4 DEL 1988

Daniel Ricciardo e Lando Norris si metteranno ancora una volta alla guida, ma questa volta su alcune delle monoposto di Ayrton Senna. Difatti, la scuderia di Woking darà la possibilità ai suoi piloti di provare alcune delle mitiche vetture appartenute al campione brasiliano. Parliamo di tre monoposto in particolare: la MP4/4 del 1988, la MP4/5 del 1990 e la MP4/6 del 1991. Indimenticabile soprattutto la MP4/4 con la quale Senna vinse 15 della 16 gare della stagione.

Un’occasione unica ma che, tra i tanti cimeli conservati nella sede ufficiale, conserva alcune tra le vetture che hanno fatto la storia della Formula 1. Il pilota australiano guiderà le mitiche tre nella giornata di sabato 10 Luglio, mentre il compagno di squadra vedrà arrivare il suo turno domenica 11 Luglio. Il tutto avverrà in occasione del Goodwood Festival, al quale parteciperanno altri quattro team di Formula 1: Mercedes, Red Bull, Ferrari e Williams.

GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED

Il tutto avverrà durante il Goodwood Festival of Speed, che avrà inizio tra ben 62 giorni. Tra il Gran Premio d’Austria e il Gran Premio della Gran Bretagna. Conosciuto per essere uno tra i più grandi eventi nel mondo del Motorsport, in particolar modo per la possibilità di assistere in modo davvero ravvicinato allo spettacolo. D’altronde si sa, il contatto ravvicinato con vetture e piloti è quasi – così potremmo dire – un sogno per moltissimi appassionati.