Gli EPO live al Bolivar

SABATO 6 DICEMBRE AL TEATRO BOLIVAR GLI EPO TORNANO IN CONCERTO CON “IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA RE – LOAD”

Dopo 23 anni, la band ripresenta il primo disco in una veste tutta nuova

Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, tornano gli EPO live (SoundFly Records) con “Il mattino ha l’oro in bocca Re-Load”,ripresentato e riproposto in una nuova veste. Sono trascorsi 23 anni dalla sua uscita, ma i brani del primo album della band toccano ancora oggi corde profonde in ognuno di noi, perché parlano in modo crudo e diretto di paure, desideri violenti, inquietudini che tutti abbiamo provato.

Gli Epo nascono nel 2000 dall’incontro tra il chitarrista e autore Ciro Tuzzi e il produttore e tastierista Mario Conte. Nel 2002 la band stampa il primo disco ufficiale con il titolo “Il mattino ha l’oro in bocca”, un lavoro estremamente introspettivo, curato, che permette l gruppo di affermarsi nel panorama musicale napoletano. Una serata imperdibile per tutti i fan che hanno voglia di ascoltare live il primo lavoro degli Epo a cui sono da sempre affezionati.