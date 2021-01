Gli incontri con Acli su società, economia e lavoro

Le Acli di Caserta promuovono una serie di incontri per conversare sulle prospettive del nostro territorio sui temi di proprio interesse: società, economia e lavoro. Un modo per iniziare a proiettarsi in avanti, per delineare il futuro prossimo. Allo stesso tempo, le Acli di Caserta ritengono che questi dialoghi possano essere fecondi per costruire relazioni, alleanze e protocolli per fini comuni di tutela delle persone e promozione delle nostre comunità.

Gli amici delle Acli di Caserta colloquieranno con un ospite di volta in volta diverso. Sono invitati a partecipare esponenti di varie realtà impegnati in diversi ambiti, come il sistema produttivo, la politica, il welfare, la spiritualità. Le modalità delle riunioni, per ora, sono quelle telematiche.

Il primo incontro sarà con Roberto Ricciardi, Presidente della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli”.