GLI SEQUESTRANO L’AUTOVETTURA AI FINI DELLA CONFISCA E LUI VA IN ESCANDESCENZA. 50ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

E’ nel momento in cui ha appreso che la vettura gli sarebbe stata confiscata che il conducente, un 50enne di Sant’Agata dei Goti (BN), è andato in escandescenza aggredendo, la pattuglia dei carabinieri che lo aveva fermato.

E’ accaduto nella serata di domenica a Maddaloni. L’uomo è stato sorpreso mentre era alla guida della sua Fiat Idea sulla quale risultava registrato un provvedimento di Fermo Amministrativo.

Non contento dell’operato dei militari dell’Arma ha prima iniziato a inveire contro di loro e poi li ha affrontato colpendola con calci e pugni. Per questo motivo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.