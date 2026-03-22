Gli Squallor rivivono nel tributo della Squallid orchestra, gli Osanna e Francesca Marini che omaggia Giulietta Sacco al Trianon

La programmazione della settimana del Trianon Viviani offre tre appuntamenti.

Venerdì 27 marzo, alle 21, con Squallor forever, la Squallid orchestra rende omaggio alla band che ha segnato la storia della musica per la sua satira irriverente che rompe ogni tabù. Lo spettacolo, che vede sul palco ben undici elementi tra coro, interprete e musicisti, registra da tempo il “tutto esaurito”.

Quindi, sabato 28 marzo, sempre alle 21, ritornano al Trianon Viviani gli Osanna, che presentano Suddance. La danza del Sud, un concerto di progressive rock in napoletano, con brani noti e inediti. Il programma si dipana dalle canzoni storiche del primo album L’Uomo, del 1971, fino al recente Live a Besate, del 2026.

Si arriva a domenica 29 marzo, alle 19, per un altro ritorno sul palco di Forcella: Francesca Marini, che, accompagnata dall’orchestra diretta da Peppe Fiscale, rende omaggio a Giulietta Sacco con ‘A Riggina d’ ‘e ccanzone.

Infine, per le attività di animazione culturale, venerdì 27 marzo il Trianon Viviani rende nuovamente fruibile Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene. Presentata in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore (Napoli, 13 marzo 1853 – Napoli, 29 novembre 1925), che, con la sua compagnia, inaugurò il teatro di Forcella nel 1911, la mostra iconografica si compone di fotografie, locandine, programmi di sala e curiosità visive per raccontare il grande patrimonio lasciato da Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti. L’hanno curata Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto, con il patrocinio dell’università degli studî di Napoli Federico II e la collaborazione di Igina di Napoli e Antonio Roberto Lucidi.

CARD DI ABBONAMENTO, biglietti e informazioni

Per questa seconda parte del cartellone, che si conclude a maggio, è ancòra possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento. Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

STANZA DELLE MERAVIGLIE E STANZA DELLA MEMORIA

È ripresa l’attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

Da mercoledì 26 marzo sarà possibile effettuare la prenotazione obbligatoria per gli appuntamenti del ciclo di incontri RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana, ideati e curati da Pasquale Scialò, che si terranno da 2 aprile al 18 giugno prossimi, sempre alle 17:30, nella sala teatrale e nella Stanza della Memoria: con conversazioni, ascolti, testimonianze, presentazioni editoriali e proiezioni, questi appuntamenti offriranno percorsi tematici dedicati alle diverse matrici sonore di Napoli e della Campania, raccontandone radici, evoluzioni e contaminazioni. Gli incontri – a ingresso gratuito – sono pensati come momenti di dialogo aperti alla città e al quartiere, con l’obiettivo di raccontare la musica come patrimonio vivo di voci, memorie e storie in continua trasformazione. Protagonisti Lello Arena, Franco Castiglia, Felice Ceparano, Gerardo Ceparano, Gaetano Daniele, Michele De Martino, Raffaele Di Mauro, Peppe Lanzetta, Emanuela Loffredo, Francesco Nocerino, Giuseppe Palladino, Tony Panico, Maurizio Pica, Francesca Silvestre, Mimmo Torello, Antonio Tricomi, Marina Tripodi e Giorgio Verdelli.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.