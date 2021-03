Gli stregoni del Benevento abbattono la Juve a domicilio

Allianz Stadium di Torino – Il Benevento la squadra degli stregoni abbatte i bianconeri a domicilio rallentandone la corsa o rincorsa al Milan ed alla capolista solitaria Inter che ormai pare avviata alla conquista dello scudetto interrompendo l’egemonia o dittatura bianconera che durava da nove anni, con i nove scudetti di fila che sono arrivati all’ombra della mole antonelliana e con la Champions League che continua ad essere solo un sogno per la squadra più blasonata di Torino.

Ma veniamo al racconto del match: al minuto 2′ incursione di Ronaldo in area l’attaccante in tenuta blù fa partire un diagonale che si spegne a lato. Le due compagini, giocano entrambe in seconda divisa blù la Juventus, bianca con qualche striscia gialla avanti per gli ospiti campani. Ancora Juventus che spinge è il partner di attacco del portoghese, Morata a impegnare Montipò con un rasoterra dal limite respinto dal n. 1 degli stregoni. Sugli sviluppi di un corner un abbaglio del direttore di gara su cross del rosso n. 44 dei blù Kulusevsky ,con un maldestro intervento, Foulon difensore dei bianchi mette fuori, ma inizialmente l’arbitro concede il penalty ma poi con l’ausilio del VAR a bordo campo revoca la decisione e concede un corner bis alla Juve. Sul corner n. 2, l’occasione migliore di tutta la gara per la Juve, cross di Bernardeschi dalla lunetta, incornata forte di De Ligt, Montipò, respinge sulla ribattuta Morata appostato lì a due passi spara subito a rete alto.

Secondo Tempo

Contropiede Juventus orchestrato da Federico Chiesa, che apre sulla destra per Kulusevsky cross al centro Barba con un tocco verso la propria porta chiama all’intervento Montipò che con un colpo di reni all’indietro si rifugia in corner. Ma al 24′ della ripresa, la rete per gli ospiti decisiva, errore o orrore di Artur che con un passaggio verso la propria area di rigore lento e debole fornisce un assist perfetto per Gaich che si avventa su questo pallone sanguinoso, resiste alla carica di Danilo che cerca il corpo a corpo per riprendere la sfera ma l’ancata del difensore in tenuta blù non ha esito, conclusione precisa dell’attaccante beneventano e palla che gonfia la rete.

La Juve reagisce, CR7 suona la carica su azione personale sfrutta due rimpalli fortunosi a mo’ di flipper tra due difensori biancogialli si presenta davanti a Montipò conclusione da distanza abbastanza ravvicinata, ma la saracinesca beneventana dice no ancora una volta con una smanacciata in corner.

Ancora il capitano della Juve portoghese a rendersi insidioso, su cross di Chiesa stop di petto e rovesciata a centro area stilisticamente perfetta ma palla out. Ancora Ronaldo tiro da dentro l’area, ma Montipo è una saracinesca, sulla respinta arriva Danilo che dimostra di aver piedi da difensori poco prensili palla nella curva deserta dello stadio.

Impresa del Benvento dunque impossible is nothing recitava un vecchio deto della pubblicità adidas, e cosi è Filipop Inzaghi gioca uno scherzo niente male al suo amico oggi collega/rivale Andrea Pirlo.

Migliore in campo Montipò, una saracinesca un muro insuperabile il n. 1 degli stregoni che cucinano nel pentolone passateci la metafora a dovere i padroni di casa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur (28′ st Bentancur), Rabiot (28′ st McKennie), Kulusevski; Morata, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. Allenatore: Pirlo.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Caldirola; Improta, Hetemaj (38′ st Dabo), Viola, Ionita, Foulon; Lapadula (28′ st Caprari), Gaich (38′ st Di Serio). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Tello, Insigne, Moncini, Sau, Pastina. Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

MARCATORI: 24′ st Gaich (B)

NOTE: Ammoniti Bernardeschi, Pirlo, Bentancur (J); Tuia, Barba, Tello (B). Recupero: 2′ e 4′.

Juventus: Alvaro Morata (C) in action during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs Benevento Calcio at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 21 March 2021.