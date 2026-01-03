Gli USA e nuove minacce di instabilità in Medio Oriente

Dopo l’attacco a Caracas (ultim’ora in data odierna, 3 gennaio 2026), i prossimi Paesi nel mirino di Trump potrebbero essere la Groenlandia – con le ultime minacce che risalgono allo scorso 23 dicembre – e l’Iran.

Qual è il motivo di questa belligeranza nei confronti dei tre Paesi?

La risposta è semplice e prettamente economica: minerali, terre rare, petrolio.

Premesso che l’Iran rischia di diventare maggiormente instabile come la Siria, il discorso diventa più complesso che altrove.

L’Iran, infatti, da oltre 40 anni è una repubblica islamica teocratica e, andando a guardare bene nella sua recente storia, una prima ingerenza statunitense c’è già nel 1953 con il colpo di stato organizzato da USA e CIA.

Al momento, in Iran, il feroce regime repressivo sta aumentando le esecuzioni di prigionieri politici, ma questo non ferma la popolazione, anzi: ormai da giorni va avanti la protesta, inziata dal Gran Bazar di Teheran e rapidamente diffusa in altre città e tra gli studenti. La crisi economica e l’aumento dei prezzi hanno mobilitato gran parte della popolazione, spingendola nuovamente e in modo massiccio nelle piazze.

Non mancano arresti, morti, feriti e l’ulteriore ingerenza statunitense: Trump minaccia intervento immediato.

Cosa intende fare? Bombardare come a Caracas? Organizzare un colpo di stato? Occupare il Paese?

Trump anela a risorse minerarie che non ha e per lui il diritto internazionale è un optional.

Tutti gli iraniani desiderano la caduta del regime, non è necessaria alcuna ingerenza USA in nome della loro “libertà”.

Il crollo del regime sarà certamente una liberazione per il popolo, perciò non è necessaria alcuna ingerenza straniera.

L’Iran ha già mostrato di essere in grado autonomamente di rispondere al colpo, come ha fatto contro Israele tra il 17 e 24 giugno 2025 e l’eventuale intervento statunitense rappresenta un grosso rischio di peggiorare la situazione.

Trump, in caso di attacco all’Iran, rischia di fare la fine di Putin in Ucraina. L’Iran, infatti, è alleato di Cina e Russia.

È decisamente un quadro inquietante e gli USA (che tra l’altro continuano a foraggiare di armi Israele) non stanno compiendo alcun passo significativo verso la pace in Medio Oriente. Al contrario, sembrano intenzionati ad accendere miccia ulteriore.