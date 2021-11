Golino nuovo coordinatore di “Avanti”

IL CONSIGLIERE COMUNALE GOLINO E’ IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE DEL MOVIMENTO POLITICO “AVANTI”

Il comunicato:

Il consigliere comunale di Marcianise, Giuseppe Golino è il nuovo coordinatore provinciale di Caserta di “Avanti Italia”, il movimento politico vicino allo storico leader socialista Claudio Martelli e attuale direttore del quotidiano fondato da Leonida Bissolati. “Ringrazio il coordinatore regionale Felice Iossa per la fiducia accordatami – dichiara Golino – E’ un onore per me poter ricoprire un ruolo di responsabilità, anche se in un periodo storico in cui non è facile fare politica attiva sui territori. La provincia di Caserta è un territorio molto vasto; stiamo dimostrando, con impegno e passione, che tanti ragazzi non si rassegnano al malgoverno. Il progetto che sta portando avanti Claudio Martelli è un progetto che guarda al futuro e dal quale è necessario ripartire per lavorare su tutto il territorio nazionale”.