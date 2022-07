Golpe nella Lega Casertana : Grant e Falco preparano il ribaltone

Caserta. Potrebbe rompersi bruscamente !il rapporto fra Gianpiero Zinzi , Consigliere Regionale e Capogruppo in area Lega, ed alcuni esponenti politici casertani esponenti del Carroccio .

Secondo indiscrezioni , in queste ore , sarebbe in atto un Golpe “ ordito da Valentino Grant e Pietro Falco “ per estromettere Zinzi dalla Lega .

Il primo passo sarebbe stato compiuto proprio da Grant e Falco che avrebbero creato una nuova Chat degli aderenti alla Lega in Provincia di Caserta estromettendo le stesso Zinzi. Addirittura sembra che sia stata fissata una riunione nella giornata di domani alla quale non sia stato invitato il Consigliere Regionale

Se davvero queste notizie fossero fondate , non ci lascerebbero in alcun modo perplessi. Nel prossimo anno 2023 , si voterà’ per il rinnovo delle due Camere del Parlamento con un numero di Deputati e Senatori inferiore rispetto alle precedenti legislature.

In questa prospettiva ,una parte della Lega , che non ha mai accettato fino in fondo la candidatura a Sindaco di Caserta di Gianpiero Zinzi , potrebbe tentare un ribaltone presentando eventualmente candidature diverse da quella del consigliere regionale orientato a sedere nei banchi di Palazzo Montecitorio o Palazzo Madama .

Ricordiamo che Valentino Grant e Pietro Falco avevano sostenuto , alle elezioni amministrative del 2021, la candidatura per la Lega di Pio Del Gaudio a Sindaco di Caserta,dovendo poi retrocedere dinanzi alla decisione finale di Matteo Salvini che aveva scelto Zinzi piuttosto che Del Gaudio.