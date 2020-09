GP D’ITALIA, TRIONFO DI GASLY

Il pilota francese Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si è svolto domenica pomeriggio sul circuito di Monza. Gasly, che guida per l’Alpha Tauri, (la scuderia di Faenza nata nel 2006, che usa motori Honda) era partito dalla decima posizione e ha preceduto Carlos Sainz della McLaren e Lance Stroll della Racing Point, in una gara movimentata e ricca di sviluppi in cui il leader della classifica Lewis Hamilton è stato penalizzato con una sosta ai box di dieci secondi ed è arrivato settimo. Entrambe le Ferrari sono uscite dalla gara: Charles Leclerc ha avuto un incidente al 25esimo giro – il pilota è illeso – quando si trovava in quarta posizione, mentre Sebastian Vettel si è ritirato al settimo giro per problemi meccanici.

Dunque c’ è un po’ di tricolore sul podio di Monza, per il pilota francese dell’italiana AlphaTauri è il primo successo in carriera in F1. Malissimo le rosse: Vettel out subito per un problema ai freni, Leclerc esce alla Parabolica a causa di un suo errore. Hamilton penalizzato per un’entrata irregolare ai box quando era primo in classifica: termina in settima posizione ma mantiene la testa del Mondiale

L’ordine di arrivo:

Gasly (Alpha Tauri) Sainz (McLaren) Stroll (Racing Point) Norris (McLaren) Bottas (Mercedes) Ricciardo (Renault) Hamilton (Mercedes) Ocon (Renault) Kvyat (Alpha Tauri) Perez (Racing Point) Latifi (Williams) Grosjean (Haas) Raikkonen (Alfa Romeo) Russell (Williams) Albon (Red Bull) Giovinazzi (Alfa Romeo)

La classifica generale dei piloti: