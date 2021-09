GP D’ITALIA TRIONFO MCLAREN

Il Gran premio d’Italia ha visto il trionfo della MCLaren di David Riccardo davanti a Lando norris. Pronti via la Mclaren di David Ricccardo scappa davanti davanti a Max verstappen e tenta la fuga fa qualche balzo avanti la Ferrari di C. Leclerc che poi viene sopravanzata da Norris. Subito contratto Verstappen Hamilton alla Roggia al giro uno fa presagire quello che succederà ALCUNI GIRI DOPO.

Verso metà gran premio il colpo di scena dopo il valzer dei pit stop ecco Hamilton che esce sul rettilineo del traguardo affiancato da MAx Verstappen, che non ci sta a stare dietro, contatto tra di ue alla esse n. 1 del circuito ed entrambi i piloti vanno fuori nella ghiaia.

Safety car in pista si riprende con le due Mclaren che fanno da battistrada e l’andatura, dopo di che Perez segue le due Mclaren arancio ma sarà penalizzato di cinque secondi pertanto perderà l’ultima casella del podio la n. 3 appannaggio di V. Bottas autore di una super rimonta partito ultimo e giunto terzo.

Per quanto concerne le Ferrari quarto Leclerc e sesto Sainz, mai in lotta per la vittoria pagano alcuni cavalli mancanti sui rettilinei di Monza.

Si conclude dunque con un a inaspettata doppietta MCLAREN sul catino italiano di MOnza per quanto riguarda il mondiale nulla di fatto in quanto i due duellanti Verstappen ed Hamilton si sono autoesclusi.

1 D. Ricciardo McLaren · #3 1:21:54.365 27 2 L. Norris McLaren · #4 +1.747s 18 3 V. Bottas Mercedes · #77 +4.921s 18 4 C. Leclerc Ferrari · #16 +7.309s 12 5 S. Perez Red Bull · #11 +8.723s 10