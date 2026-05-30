Performer Cup Italy: il 31 maggio a Villa Bruno la Finale Regionale. Valle di Suessola presente

LDogali Daniele e Enzo Razzano rappresentano caserta per formare la squadra dei talenti campani.

Con la presidenza di Fabiola

SAN GIORGIO A CREMANO — Il prossimo 31 maggio, la storica cornice di Villa Bruno ospiterà l’atto conclusivo della Performer Cup Italy, l’evento ufficiale che decreterà la composizione della Squadra Campana. L’annuncio della Presidente di FIPASS Campania, Fabiola Cimminella, corona mesi di intenso lavoro dedicati allo scouting e alla valorizzazione dell’arte sul territorio.

Il successo del tour provinciale firmato Razzano e Dogali

Dietro i numeri straordinari di questa edizione – che ha visto oltre 400 artisti visionati in 10 tappe – c’è la firma e la dedizione di un team d’eccellenza in cui spiccano, per impegno e traino strategico, i nomi di Enzo Razzano e Daniele Dogali.

Il loro meticoloso lavoro di coordinamento e la loro profonda competenza hanno permesso di setacciare la Campania alla ricerca dei migliori talenti, trasformando un’ambiziosa scommessa in una solida realtà. Insieme ai colleghi del direttivo (Ruggiano, Scafa, Paciocco, Violante, Perrotta, Aeropagita, D’Onofrio, Gallo e Sorrentino), hanno saputo canalizzare le energie artistiche regionali verso questa attesissima finale.

Una giuria d’eccezione per l’atto conclusivo

A Villa Bruno i finalisti si contenderanno l’accesso alla squadra ufficiale davanti a una giuria di altissimo profilo, che vanta nomi del calibro di Gianni Fiorellino, Ntò, Paolo Orlando, Biagio Manna, Gianmarco Cro, Antonio Buonanno e una prestigiosa delegazione del Teatro di San Carlo con Martina Affaticato.

L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli e ospitato grazie alla sinergia con il Comune di San Giorgio a Cremano, si preannuncia come una grande festa del talento, guidata e protetta da professionisti come Dogali e Razzano, capaci di trasformare la passione dei giovani artisti in concrete opportunità di futuro.