Gran Premio Bahrein pole della Red Bull

Si apre la stagione motoristica di Formula Uno, a Shakir in Bahrein negli Emirati Arabi, la prima pole stagionale è andata all’olandese Max Verstappen sulla Red Bull, che partirà al palo e cercherà di interrompere il dominio delle frecce nere della Mercedes Petronas. Accanto all’olandese su Red Bull il campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

Il pilota della Red Bull ha prevalso anche nelle altre sessioni di prove e alla fine ha fatto registrare il miglior tempo in 1’28”997. Dietro di lui ci sono, Lewis Hamilton sulla Mercedes, Valtteri Bottas sull’altra Mercedes e poi la prima delle Ferrari ossia quella di Charles Leclerc.

Male l’altra Ferrari quella di Carlos Sainz che paritrà dalla casella di partenza n. 8.

Queste le dichiarazioni del poleman Max Verstappen “”Abbiamo fatto delle ottime prove qui in Bahrain sin dai test, ma non è una garanzia che si vada bene anche in gara – ha detto Verstappen subito dopo il termine delle qualifiche -. La macchina finora è stata molto buona, anche godibile da guidare. Sono molto contento della pole. Abbiamo una bella macchina, dobbiamo cercare di mettere insieme tutto partendo in modo pulito e facendo un bel primo giro”.

Il Ferrarista C. Leclerc ha così commentato: “Non ci aspettavamo di essere così competitivi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Per ora sembra che abbiamo fatto un bel passo avanti, il podio è difficile da raggiungere. Se teniamo la quarta posizione sarà già un bello step”. Meno raggiante rispetto al compagno di squadra, ma comunque soddisfatto delle sue prime qualifiche con la Ferrari lo spagnolo Sainz: “In Q3 mi è mancata un po’ di esperienza, il giro in Q3 non mi è piaciuto. Ho fatto un errore nel primo settore, comunque è stato un weekend con un buon inizio”.