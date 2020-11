GRAN PREMIO BAHREIN, VINCE HAMILTON

Lewis Hamilton vince un incredibile GP del Bahrain accompagnato al traguardo dalla safety car.

Il britannico ,al termine di una gara condizionata dal terribile incidente in cui Grosjean, è uscito vivo per miracolo, dalla Racing Point di Stroll ribaltatasi e da quella di Sergio Perez andata in fiamme a pochi giri dal termine mentre era terzo

Ai piedi del podio le due McLAren con Norris che precede Sainz. Male le Ferrari con Charles Leclerc 10° e Sebastian Vettel 13°.

In un GP del Bahrain caratterizzato dal pauroso incidente per Romain Grosjean – macchina in fiamme e spezzata in due – la vittoria di Lewis Hamilton passa inevitabilmente in secondo piano. Conta che il pilota francese della Haas per fortuna stia bene (qualche lieve ustione e forse delle fratture alle costole) così come stanno bene Stroll, dopo che la sua Racing Point si è ribaltata e il compagno di squadra Perez