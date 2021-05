Gran Premio del Portogallo, Hamilton torna a dettare legge

Gran Premio del Portimao (Portogallo) – Il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao ha visto ritornare, lo strapotere Mercedes ancora una volta, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio n. 3 stagionale terza tappa di questo mondiale al chiuso senza pubblico, di Formula Uno.

Sul circuito portoghese, con i suoi caratteristici saliscendi, stile montagne russe, specie in rettilineo, l’anglo caraibico torna sul gradino numero uno e più alto del podio.

Andiamo con ordine: partenza con le due frecce nere davanti con Bottas (La freccia nera sbagliata passateci il termine avanti di soli 7 millesimi) con al suo fianco il campione di colore L. Hamilton sempre impegnato nella lotta al razzismo, fila total black. Nessuno scroscio di pioggia a differenza dei primi due Gran Premi la cui acqua aveva favorito colpi di scena e sorpassi facendo emergere la bravura dei piloti nonostante queste macchine iper elettroniche ibride perfette, facciano passare in secondo piano la bravura dei piloti (o del pilota).

Pronti via posizioni congelate, nessuna sorpresa e/o sorpassi avanti con Bottas che conserva la posizione n. 1, ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Dopo pochi km l’ex campione del mondo Kimi Raikkonen (nonno Kimi 40 anni, il più anziano o esperto del paddock) su Alfa Romeo in rettilineo pizzica con la ruota anteriore destra la posteriore, sinistra del compagno di squadra, l’italiano Giovinazzi. Out il finlandese (curiosità – sarà l’unico ritirato della corsa) safety car in pista (sarà la prima ed unica volta dell’entrata in pista della safety car).

Ripartenza dopo alcuni giri, subito colpo di scena Bottas conduce davanti a Hamilton ma in fondo al rettilineo Max Verstappen su Red Bull, il leone olandese, attacca l’inglese all’esterno e con un sorpasso al limite e leggermente oltre, di traverso si prende la posizione n. 2.

La risposta dell’inglese però non si fa attendere, dopo due giri nello stesso punto all’interno dopo un incrocio di traiettoria, anche pericoloso, ad oltre 300km/h sarà Hamilton a riprendersi la posizione n. 2.

A questo punto inizia lo show dell’anglo caraibico inizia ad inanellare una serie di giri veloci e raggiunge il compagno di squadra, che lo precedeva e tentava di mantenersi un distacco che si aggirava intorno ai tre secondi. Attacco della pantera nera con il n. 44 sempre al curvone finale del rettilineo che va a segno e da lì il pilota della Mercedes campione del mondo spiega le sue ali continuando a martellare giri veloci ed andando praticamente in fuga.

Dietro di lui dopo i pit stop M. Verstappen approfitta del suo giro lanciato diciamo così per sorpassare Valtteri Bottas che all’uscita dalla pit lane non riesce a conservare la posizione nemmeno la posizione numero due.

La corsa prosegue senza troppi colpi di scena, pochi sorpassi, pit stop numero due per quasi tutte le vetture Hamilton perde la testa della corsa a vantaggio dell’altra Red Bull, di Perez compagno di squadra di Verstappen che ritarderà la sosta n. 2 fermandosi al giro n. 52 (su 66) e ritornando quarto.

La corsa prosegue Hamilton si riprende la posizione da lui prediletta la numero uno e vola a vincere la corsa, secondo l’olandese Max Verstappen su Red Bull, poi Valtteri Bottas sul podio, va ad occupare il gradino n. 3 in basso a destra.

Curiosià a due giri dalla fine la Mercedes richiama Bottas ai box per montargli gomme fresche per fargli fare il giro veoloce, il finlandese rientra terzo in tutta tranuqillità dato il suo siderale vantaggio sull’altra ReDBULL di Perez, ma sarà Max Verstappen che imiterà anzi copeirà ed incollera l’idea Mercedes rientrando ai box al penultimo giro e facendo lui sulla vettura rosso arancio proprio sotto la bandiera a scacchi il giro veloce della gara.

Male le Ferrari mai in lotta per il vertice anzi sempre nelle retrovie, sesto la prima guida Charles Leclerc, undicesimo molto più dietro e costantemente in affanno con la sua rossa n. 55 Carlos Sainz, in Ferrari il gap dalle frecce è ancora abissale.

Bene Lando Norris su McLaren quinto e molto combattivo con la sua McLaren color arancio un’ultima nota a margine per il figlio del leggendario MIchael Schumacher Mich, sulla sua Haas, macchina di seconda fascia passateci il termine sempre in coda nelle retrovie, ed in bagarre con alcuni colleghi tra cui Russell, il tedeschino nonostante la giovane età deve ancora fare molta strada. Ottavo un combattivo Fernando Alonso tornato in F1 sulla monoposto blù la Alpine.

F1 | GP Portogallo 2021, ordine di arrivo

Pos Pilota Team Giri Distacco GpV 1 Lewis Hamilton Mercedes 66 1:34:31.421 1:20.933 2 Max Verstappen Red Bull 66 +29.148s 1:20.695 3 Valtteri Bottas Mercedes 66 +33.530s 1:19.865 4 Sergio Perez Red Bull 66 +39.735s 1:20.643 5 Lando Norris McLaren 66 +51.369s 1:21.696 6 Charles Leclerc Ferrari 66 +55.781s 1:21.496 7 Esteban Ocon Alpine 66 +63.749s 1:21.886 8 Fernando Alonso Alpine 66 +64.808s 1:21.032 9 Daniel Ricciardo McLaren 66 +75.369s 1:21.987 10 Pierre Gasly AlphaTauri 66 +76.463s 1:22.014 11 Carlos Sainz Ferrari 66 +78.955s 1:22.325 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 65 +1 giro 1:22.167 13 Sebastian Vettel Aston Martin 65 +1 giro 1:22.416 14 Lance Stroll Aston Martin 65 +1 giro 1:21.970 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 65 +1 giro 1:22.058 16 George Russell Williams 65 +1 giro 1:22.654 17 Mick Schumacher Haas 64 +2 giri 1:22.755 18 Nicholas Latifi Williams 64 +2 giri 1:23.155 19 Nikita Mazepin Haas 64 +2 giri 1:23.641 Rit Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 ritirato

qualche foto della corsa portoghese