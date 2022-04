Gran Premio dell’ Emilia Romagna, doppietta Red Bull

Gran Premio di Imola – Delusione all’esito del gran premio di Italia, ad Imola per quanto concerne le Ferrari. Solo sesto Charles Leclerc, Carlos Sainz costretto al ritiro subito dopo la partenza a pochi centimaia di metri dal traguardo termina la sua corsa nella ghiaia per un incidente: il podio del Gp dell’Emilia Romagna è andato alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez rispettivamente al primo e al secondo posto; seguite da Lando Norris con la arancio McLaren. Il clima di festa e l’entusiasmo della vigilia sono stati bruscamente smorzati già pochi secondi dopo il via, quando Carlos Sainz è finto fuori pista subito alla prima variante del Tamburello, in seguito a un contatto con la McLaren di Ricciardo. In pista entra la safety car: già da qui si è capito che quella di oggi sarebbe stata una giornataccia per le Rosse, e non solo per il cattivo tempo. Tutto il pubblico accorso in gran numero a tifare il Cavallino rampante ha riversato quindi ogni speranza su Charles Leclerc, il favorito di questa stagione, ma invano.

Gran Premio in parte bagnato con gara che è partita con pista bagnata che poi man mano è andato progressivamente asciugandosi durante l’arco della gara.

Partito malissimo, al via ha pattinato sull’acqua e ha perso subito posizioni rispetto alle due Red Bull di Verstappen e Perez, oggettivamente due fulmini che sono andati via praticamente da subito. Ha intrapreso un duello serrato con Perez per il secondo posto il ferratista della rossa n. 16 Charles Leclerc, ma al 54esimo giro, proprio quando era a un soffio dal passarlo e il pubblico con il fiato sospeso, ecco che ha perso il controllo della sua monoposto, è andato in testacoda ed è finito contro le barriere della pista che aveva finalmente ritrovato lo stato asciutto. Costretto dall’impatto con il muro a fermarsi ai box per cambiare l’ala anteriore, è rientrato in gara al decimo posto ed é riuscito solo a limitare i danni risalendo, negli ultimi giri, fino al sesto posto. Ha lottato con i denti per recuperare posizioni ma non sentiva la macchina a posto. Domenica da dimenticare per lui.

Sul traguardo, quarta la Mercedes di Russell, quinta l’Alfa Romeo di Bottas, poi dietro a Leclerc a punti anche Tsunoda, settimo con la Alpha Tauri; Vettel (Aston Martin) ottavo, Magnussen (Haas) nono e Stroll, decimo con la Williams. È andata (quasi) peggio a Lewis Hamilton, in campione del mondo in carica: un anno fa, proprio qui a Imola, conquistava il gradino più alto del podio. Oggi ha chiuso penultimo, al 13° posto. Insomma, il tanto auspicato trionfo della Ferrari sulla pista di casa non c’è stato, i tifosi hanno lasciato le tribune con l’amaro in bocca e una consapevolezza: la Red Bull è il vero avversario di questo mondiale, pronta a dare del filo da torcere alla minima distrazione.