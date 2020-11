Gran Premio di Imola, ancora trionfo di Hamilton

GP DI IMOLA EMILIA ROMAGNA – Ancora una vittoria per Lewis Hamilton in terra italiana, in Emilia Romagna ad Imola, ‘il cannibale’ anglo caraibico contribuisce in maniera decisiva al settimo titolo costruttori della Mercedes di fila vincendo ancora una volta.

Allo start Max Verstappen, dalla fila n.2, brucia Hamilton e si porta nella scia di Bottas che mantiene la testa della corsa. I primi tre vanno in fuga a pochi secondi di distacco l’uno dall’altro, in quest’ordine Bottas, Verstappnen, Hamilton. Inizia il valzer dei pit stop dopo una quindicina di giri, si ferma Verstappen poi Bottas, a questo punto Lewis Hamilton inanella una serie di giri record, e con una sosta ritardata riesce ad uscire in testa davanti a tutti e va in fuga solitaria.

Nel prosieguo della gara da segnalare ancora un gran sorpasso di Max Verstappen sulla Red Bull ai danni di Valtteri Bottas, i due piloti in lotta per la seconda posizione, il pilota olandese si porta dunque in seconda posizione ma dovrà abdicare a causa di un pneumatico che va KO e lo mette fuori gara a circa 13 giri dal traguardo, facendo terminare la sua corsa nella ghiaia del circuito: safety car in pista, distacchi azzerati ma non cambia nulla Da rimarcare un sorpasso all’esterno di Kyviat sul ferrarista Leclerc verso la fine della corsa di F1. Doppietta Mercedes e settimo titolo costruttori di fila, numeri da record per la casa Mercedes dalla stella a tre punte.

Mai in lotta per le posizioni di vertice le Ferrari, la Mercedes conferma la sua superiorità schiacciante in terra italiana.

Ordine di arrivo GP di IMOLA

1 Lewis HAMILTON Mercedes LEADER 2 pit-stop

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +5.783 2

3 Daniel RICCIARDO Renault +14.320 1

4 Daniil KVYAT AlphaTauri +15.141 2

5 Charles LECLERC Ferrari +19.111 1

6 Sergio PEREZ Racing Point +19.652 2

7 Carlos SAINZ McLaren +20.230 2

8 Lando NORRIS McLaren +21.131 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +22.224 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +26.398 1

11 Nicholas LATIFI Williams +27.135 1

12 Sebastian VETTEL Ferrari +28.453 2

13 Lance STROLL Racing Point +29.163 3

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +32.935 2

15 Alexander ALBON Red Bull Racing+57.284