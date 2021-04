Gran Premio Imola trionfo Red Bull

GP ITALIA IMOLA – Si è corso il Gran Premio di Imola in Italia nella terra dell’Emilia Romagna.

Corsa ricca di colpi di scena cerchiamo di fare un resoconto di quello che è successo.

Partenza pronti via partono le monoposto sorpasso di forza di Max Verstappen ai danni del campione del mondo su Mercedes L. Hamilton, su un circuito bagnato dove tra l’altro ad inizio gara c’era pioggia.

La gara va avanti tra sorpassi e contro sorpassi verso metà corsa Lewis Hamilton nel tentativo di saltare un doppiato va fuori pista e rientra soltanto dopo alcuni minuti in retromarcia, ma viene diciamo così salvato dalla safety car.

L’altra Mercedes nera di Valtteri Bottas viene coinvolta in un incdente con la Williams biancoblù di George Russel, gara sospesa e safety car in pista ma alla fine le varie monoposto rientrano ai box bandiera rossa.

ripartenza dopo alcuni minuti dietro la safety car con giro lanciato davanti a tutti c’è sempre la Red Bull di Max Verstappen che fa l’andatura dietro di lui bagarre tra Lando Norris e Charles Leclerc con lo spagnolo su Mclaren che riesce ad artigliare unsecondo posto. Dietro il ferrarista l’ altra rossa di C. Sainz.

Inizia però la spettacolare rimonta di Lewis Hamilton sulla freccia nera da sesto a secondo nel giro di pochi giri.

Rimonta spettacolare con la ciliegina del giro veloce, mentre la Red Bull di Verstappen è ormai scappata e dopo che Leclerc, secondo in ripartenza, ha ‘dormito’ sul nuovo via lanciato, distratto da un errore dell’olandese che lo precedeva. Il monegasco si è fatto infilare da un indomito Norris e non è più riuscito a superare la McLaren, mancando un podio che – senza quell’ultima safety car – sarebbe stato probabilmente suo. Il successo di Verstappen infiamma la lotta al Mondiale di F1, dove si prospetta un testa a testa tra l’olandes della Red Bull e il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, separati ora di un punto in classifica (44 contro 43). Leclerc è quarto in graduatoria a quota 20 punti dietro a Norris (27).