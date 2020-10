GRAN PREMIO PORTOGALLO, MERCEDES AVANTI A TUTTI

Gran Premio Portogallo – Portimao: Si sono disputate le prove del Gran Premio del Portogallo in Spagna ecco cosa è successo brevemente: Lewis Hamilton, su Mercedes, ha ottenuto la pole position nel GP del Portogallo, 12^ prova del Mondiale di Formula 1, che si disputa domani sul circuito di Portimao. Il britannico della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila per la Red Bull di Max Verstappen e la ferrari di Charles Leclerc, col quarto tempo. Sebastian Vettel non è entrato nella Q3 e partirà 15°.

La Ferrari ancora una volta mostra due facce diverse. Charles Leclerc è riuscito a passare il taglio della Q3: il monegasco scatterà dalla quarta posizione in griglia domani, sfruttando le medie per il suo primo stint. La Rossa ha optato per la stessa strategia nella Q2 anche per Sebastian Vettel, che non è però andato oltre la quindicesima posizione. Vettel non è sicuramente stato aiutato dal cambiamento delle condizioni della pista a fine Q2, con il calo della temperatura dell’asfalto e l’aumento del vento. Vettel, però, è stato comunque poco incisivo anche prima. Quinta posizione per Sergio Perez, della Racing Point, davanti ad Alexander Albon, della Red Bull, e ai due piloti della McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris. Completano la top Pierre Gasly, dell’Alpha Tauri, e Daniel Ricciardo, della Renault.

GP Portogallo 2020, la griglia di partenza