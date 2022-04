Gran prix di nuoto della città di Caserta, presentato in conferenza stampa

Venerdì 22 Aprile 2022 alle ore 12, presso la Sala Giunta della Provincia di Caserta, in Via Lubich, ex area Saint Gobain, Caserta, si è tenuta, la conferenza stampa di presentazione del Grand Prix Città di Caserta, prima edizione e primo meeting nazionale, che si svolgerà Domenica 24 e Lunedi 25 aprile presso lo Stadio del Nuoto di Caserta.

Parteciperanno alla conferenza stampa oltre al presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, il consigliere provinciale con delega all’Agis, Massimo Russo, il presidente dell’Agis, Giuseppe Guida, il delegato Coni di Caserta, Michele De Simone, il presidente del comitato organizzatore Luciano Cotena ed il direttore tecnico del meeting, Francesco Vespe.

L’evento sportivo tanto atteso porterà molte stelle del nuoto nazionale a gareggiare in Terra di Lavoro. Sono annunciati quasi mille atleti in rappresentanza di sette regioni. Saranno presenti, tra i tanti atleti, diverse stelle del nuoto italiano e della nazionale e per citarne alcune Stefano Ballo (argento nella 4X200 stile libero mista e bronzo nella 4X200 stile libero agli Europei di Budapest) e Arianna Castiglioni (un oro, tre argenti e sei bronzi agli Europei).

“Sono orgoglioso di questa prima edizione del Grand Prix Città di Caserta, che si svolgerà Domenica 24 e Lunedi 25 Aprile, presso lo Stadio del Nuoto di Caserta, davvero il fiore all’occhiello e vanto degli impianti sportivi di Terra di Lavoro. Sono sicuro che questa prima edizione del Grand Prix Città di Caserta, oltre alla propria valenza di evento sportivo di primo piano del nuoto nazionale, per l’eccellenza dei nuotatori partecipanti, sarà anche una utile e piacevole occasione per far avvicinare molti giovani del territorio a questa nobile pratica sportiva, che ha dato complessivamente tanto onore, sul piano sportivo, alla nostra nazione”.

“E’ da due anni – ha osservato Giuseppe Guida, presidente dell’Agis – che ci eravamo proposti di organizzare questo evento sportivo a Caserta, presso lo Stadio del Nuoto, ma, come noto, la pandemia da Covid-19 ha fatto saltare ogni cosa. Oggi, dopo due anni di misure di distanziamenti e quanto altro, il solo fatto che a giorni si terrà questa prestigiosa manifestazione sportiva è un qualcosa di grandioso e di ciò sono estremamente felice”.

Tanti i nomi di spicco in gara: i più rappresentativi sono senz’altro Stefano Ballo, argento nella 4×200 stile libero mista e bronzo nella 4×200 stile libero uomini agli Europei di Budapest 2020, oltre ad essere campione italiano 2021 sempre nei 200 stile, ed Arianna Castiglioni, oro ai campionati europei in vasca corta 2021 in Russia, con all’attivo anche tre argenti e sei bronzi sempre a livello continentale, insieme a 21 titoli italiani all’attivo.

Accanto a loro, giovani promettenti come Viola Scotto di Carlo (Nuoto Napoli), recente argento e bronzo ai campionati italiani; Davide Passafavaro, che lo scorso anno alla Mediterranean Cup vinse sei medaglie a soli 15 anni; Pasquale Giordano (Circolo Canottieri Napoli), che ai recenti campionati italiani ha vinto sui 5.000 con il record italiano juniores.

Il progetto del Grand Prix Città di Caserta nasce con l’intenzione di gettare le basi e crescere già dalle prossime edizioni, con il proposito di ospitare i più bravi talenti natatori italiani e magari anche quelli provenienti dall’estero. Magari con il coinvolgimento di realtà del territorio che possano supportarlo e farlo crescere sempre più. L’importante era partire, nonostante l’emergenza Covid non sia ancora del tutto alle spalle. Anche per questo motivo, si è deciso che per quest’anno il Grand Prix Città di Caserta si terrà a porte chiuse. Per venire incontro alle esigenze degli sportivi e degli appassionati, gli organizzatori hanno deciso di proporre la diretta streaming integrale del meeting sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento, @gpcittadicaserta.