Gran sucesso al primo open day della Caserta calcio femminile

Si è concluso lo scorso 28 Luglio, tra gli applausi scroscianti e i consensi, il primo Open

Day della Caserta Calcio Femminile.

“Abbiamo avuto il piacere di presentare il nostro progetto a genitori e a giocatrici che da anni provano a seguire la loro passione, con non poche difficoltà. Il sogno è partito qualche anno fa, da zero, pochi soldi ma tante idee e voglia di fare. oggi dopo solo 4 stagioni siamo qui ad assorbire il progetto giovanile femminile della Casertana, diventando in pratica l’unica società sportiva di Calcio Femminile a Caserta e Provincia” dichiara Bartolomeo Esposito Presidente della Caserta Calcio Femminile.

La situazione attuale infatti del calcio provinciale è disastrosa. “Ci troviamo ad operare in totale assenza di fondi e di supporto istituzionale” dichiara il Direttore Generale Luca Giglio, “Abbiamo deciso di affiliarci al Napoli Femminile per provare a crescere professionalmente e come network. Il loro supporto sarà fondamentale quest’anno. SIAMO NOI il Calcio Femminile a Caserta, e l’assorbimento del progetto della Casertana ne è la riprova. adesso con il Napoli femminile vogliamo continuare a crescere e a rafforzare la nostra posizione di sul territorio provinciale” .

Il progetto Caserta Calcio femminile da quest’anno si amplierà notevolmente,

la società parteciperà al campionato Under 12 e Under 15, oltre che al campionato di Eccellenza con la prima squadra.

Tutto cio sarà possibile grazie al coinvolgimento di 4 nuovi allenatori nel gruppo :

Alessandro Amoroso, Clemente Ventrone, Vittorio Pipola, Gennaro Di Fuccia.

“Sarà per noi importantissimo poter attingere finalmente dai settori giovanili, partecipare a 3 campionati sarà una sfida avvincente e importante per la nostra organizzazione, ma siamo pronti a misurarci. Vogliamo diventare a tutti gli effetti la chance provinciale per tutte le ragazze che sognano di giocare a calcio” dichiara il Responsabile Tecnico Mario Alborino “.

Il prossimo step per la Caserta Calcio Femminile è un altro “Open Day” che si terrà questa volta il giorno GIOVEDI 1 Settembre ore 21,00 presso il Centro Sportivo Talamonti in Caserta, Via Generale Talamonti .

www.casertacf.it