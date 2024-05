Grande attesa per il secondo raduno nazionale della ‘Società Italiana Prosegugio L. Zacchetti’ sezione di Caserta. L’evento, nella sua seconda edizione, si svolgerà domenica 19 maggio presso il piazzale dell’Hotel Ristorante del Sole a Pastorano (CE), è aperta a tutti e rivolta a tutte le età. Tra le manifestazioni cinofile più importanti del panorama nazionale, l’esposizione canina vedrà anche la presenza del Presidente ENCI (ente nazionale cinofilia italiana) Dino Muto e di altre importanti autorità. Una bellissima manifestazione che già nella sua prima edizione ha riscosso un grande successo e che quest’anno, forte di un numero sempre più in crescita di tesserati e sostenitori e di tante iniziative svolte sul territorio, si prospetta ancora più rilevante e significativa. Ci saranno, inoltre, dei premi dedicati a donne e bambini. Per ulteriori informazioni: Pasqualino Fardella 3890022823 Pasquale Carbone 3290470246