Grande dolore in città per la morte di Fausto portato via dal Covid

Maddaloni. Si è diffusa stamane la notizia della scomparsa di Fausto Cardone, 53 anni, che purtroppo, lascia questa terra a causa del covid. Un uomo conosciuto e voluti bene in città. Operaio della Whirpool, impegnato nelle lotte sindacali, lascia un grande vuoto in famiglia e tra gli amici increduli che da stamattina sui social, interdetti e tristi, stanno postando messaggi e frasi per salutarlo.

Il covid continua la sua opera di morte, anche tra persone giovani. Non abbassiamo la guardia. Dopo un anno la situazione non è ancora migliorata e tale da permetterci la cosiddetta normalità. Ne va della vita.