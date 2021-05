Grande dolore per la comunità di Sessa Aurunca: scomparso don Gennaro Alfonso Amato Brodella

SESSA AURUNCA – Tanto è il dolore per la comunità della Diocesi di Sessa Aurunca per la scomparsa del parroco Gennaro Alfonso Amato Brodella. Tanti i messaggi amorevoli nei confronti del parroco e il messaggio dell’addio della Diocesi è: “Il Vescovo, il Presbiterio della Diocesi di Sessa Aurunca congiuntamente alla famiglia Brodella, annunciano il ritorno alla casa del Padre di don Gennaro Alfonso Amato Brodella, già Vicario Generale e già Parroco di Ss. Bernardo e Martino in Carinola/Santa Croce. La salma giungerà domani alle 12 a Carinola nella Chiesa dell’Annunziata”.

Le esequie si svolgeranno l’11 maggio alle 16.30 all’aperto nel piazzale dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata di Genova di Carinola. Per consentire la vicinanza le esequie verranno trasmesse anche sulla pagina Facebook della Diocesi di Sessa Aurunca.