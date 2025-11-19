Grande festa per la chiusura della campagna elettorale di Santangelo

Santangelo chiude al The Place a Maddaloni: sarà una festa della buona politica e del contatto diretto con le persone

Il consigliere regionale uscente di Fratelli d’Italia e candidato alle elezioni regionali Vincenzo Santangelo chiude ufficialmente la propria campagna elettorale con un evento pubblico in programma venerdì 21 novembre 2025 alle ore 19:00 presso The Place in Via Viviani a Maddaloni. L’appuntamento vedrà la partecipazione del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e sarà l’occasione per tracciare il bilancio di questi cinque anni di attività istituzionale e di confronto con i cittadini della provincia di Caserta e dell’intera Campania. «Sarà una festa della buona politica e del contatto diretto con le persone – dichiara Vincenzo Santangelo –. In questi anni di ascolto sul territorio ho raccolto centinaia di segnalazioni, proposte e richieste di aiuto concreto. Voglio ringraziare di cuore tutti i cittadini, i militanti, i simpatizzanti e gli amministratori che mi hanno accompagnato in questa campagna: il loro sostegno è la mia forza più grande. Un ringraziamento speciale al sindaco De Filippo, amico speciale, sponda istituzionale preziosa con il quale ho condiviso in parallelo il mio percorso in Regione. Venerdì 21 novembre ci troveremo tutti insieme a Maddaloni per l’ultimo miglio di questa maratona: vi aspetto numerosi per chiudere in bellezza e per guardare insieme al futuro della nostra Campania».