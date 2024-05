Grande partecipazione agli incontri di Michele Santoro in Campania . Le foto

Caserta/Napoli- Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, Michele Santoro, cofondatore con Raniero la Valle del movimento “Pace, terra e dignità” che si candida alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, ha fatto tappa in Campania.

Nel pomeriggio, puntualissimo alle 17.30, è stato a Caserta. L’incontro si è tenuto in piazza Dante, al Circolo Nazionale. Sostenitori, simpatizzanti e tanti cittadini lo hanno accolto ed hanno ascoltato per più di un’ora il suo monologo per la pace, contro la guerra.

SE VUOI LA PACE VOTA LA PACE la parola d’ordine che sta portando in giro per l’Italia, per raccontare quello che altri non raccontano, per squarciare il velo di omertà su ciò che non viene detto dai media “ufficiali”. Questa la narrazione che sta portando avanti da mesi, utilizzando come chiavistello parole comuni che lui definisce proibite, parole come lavoro, diritti, pace, genocidio.

Dopo Caserta è stata la volta di Napoli, al teatro Sannazaro.

Qui con lui presenti alcuni candidati della circoscrizione SUD: l’avvocato Domenico Ciruzzi, il sociologo Pino Arlacchi, grande amico di Giovanni Falcone e la giovane palestinese Noor Shihadeh.

Durante la serata è stato proiettato il video messaggio di Piergiorgio Odifreddi, illustre matematico anche lui candidato nella lista della pace.

Foto di Lucia Grimaldi.