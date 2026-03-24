Grande partecipazione al MAV di Ercolano per Luca Trapanese: una serata di comunità, dialogo ed emozione

Una serata intensa, partecipata e ricca di emozioni quella che si è svolta presso la Sala Conferenze del MAV di Ercolano, in occasione della presentazione del libro “Storia di una famiglia imperfetta” di Luca Trapanese, organizzata dall’Associazione Morise APS col supporto media di BelvedereNews 2.0 e di Indipendent TV.

Ad aprire l’incontro è stata la presidente Nunzia Sannino che, nel suo ruolo di padrona di casa, ha sottolineato come l’obiettivo dell’associazione sia quello di fare comunità e mettere al centro la persona. Non una semplice presentazione, ma un momento di confronto, dialogo e condivisione.

A seguire, l’intervento della vicepresidente Maria Caiafa, che ha offerto un contributo dal punto di vista giuridico, affrontando i temi della famiglia e dei diritti con uno sguardo professionale e attento.

Particolarmente coinvolgente anche il dialogo tra la giornalista Lucia Grimaldi e l’autore, che ha guidato il pubblico attraverso i contenuti più profondi del libro, dando vita a un’intervista dinamica e partecipata.

L’evento ha registrato una significativa presenza di pubblico, trasformandosi in un vero momento di comunità. Numerosi gli interventi e le domande, segno di un interesse vivo e di un bisogno condiviso di riflessione su temi fondamentali come la famiglia, l’amore, l’inclusione e il valore dell’imperfezione.

Il libro di Trapanese, attraverso una narrazione autentica e intensa, ha offerto spunti importanti, dando vita a un confronto sincero e arricchente. La serata si è così trasformata in un vero e proprio “salotto culturale”, dove il dialogo è stato il filo conduttore.

L’Associazione Morise APS conferma ancora una volta il proprio impegno nella promozione culturale e sociale, creando occasioni di incontro capaci di generare consapevolezza e partecipazione sul territorio.



A concludere l’evento, un piacevole momento conviviale che ha permesso ai presenti di continuare a condividere riflessioni in un clima informale e accogliente.