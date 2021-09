Grande successo a Messercola per il candidato Caturano

Un altro bagno di folla per la lista Viva Cervino, capitanata dal candidato sindaco Filippo Caturano, nel comizio di ieri in Piazza Immacolata a Messercola.

Dopo i brevi ed efficaci interventi dei candidati Saverio Cortese, Giovina Del Gaudio, Orsola Fusco, Giuseppe Piscitelli, Biagio di Nuzzo e Francesco Scarano, la scena è stata lasciata al candidato alla carica di primo cittadino.

Si è tolto elegantemente i sassolini dalle scarpe, Caturano, con chi lo accusa di essere uno di poche parole; ha cavalcato magistralmente la scena ed in lunghissimo ed appassionato intervento, dopo aver doverosamente ribadito le ragioni della conclusione della precedente amministrazione di cui aveva fatto parte, ha illustrato minuziosamente, uno per uno i punti programmatici alla base del progetto politico della sua squadra.

Nel suo discorso, Caturano ha sottolineato di essersi proposto come sindaco di tutto il popolo cervinese e che, nel contempo, è indispensabile perpetuare la tradizione interrotta da 70 anni, di un sindaco messercolese. “È una legge non scritta che tutti sentono la volontà di rispettare”, ha detto Caturano, guadagnando il caloroso abbraccio della sua piazza.

L’evento è stato trasmesso in streaming sulla pagina FB di Viva Cervino con un altissimo numero di visualizzazioni.

Si replica venerdì.

Pubblicità elettorale