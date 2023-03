Grande Successo del progetto per Vanvitelli . Domani sfilata in abiti d’epoca.

Caserta. Il senso di appartenenza al territorio e l’esigenza di ricerca delle radici storiche dei personaggi che hanno costruito la reggia e la città intorno ad essa, hanno spinto le associazioni culturali a produrre un progetto che ricordasse le figure del Vanvitelli e Bernasconi.

Fino ad oggi gli eventi programmati hanno avuto grossa partecipazione e favori da parte del pubblico partecipante.

La giornata conclusiva di domani vedrà la passeggiata con abiti del ‘700 lungo le vie del centro storico di Caserta a cura dell’associazione ‘Fantasie d’epoca ‘ con partenza da pzza Dante alle ore 10.30. Mentre gli studenti del ‘Mattei’ spiegheranno agli avventori , le vicende storiche ed umane dei due personaggi presso largo Sant’Elena in via Ferrante sempre con partenza alle ore 10.30

Coordinatore Antonio de Falco, – consulente comunale sul centro storico di Caserta, organizzatori Ottavia Patrizia Santo e Matteo Palmisani. Alla manifestazione sarà’ presente una postazione con ambulanza in Piazza Dante la Croce Rossa di Caserta di cui e’ Presidente Teresa Natale .