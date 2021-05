Grande successo dell’iniziativa della UISP a Bocca della Selva

Piedimonte Matese – Caserta. La prima iniziativa ufficiale del 2021 con la nuova presidenza del prof. Luigi De Lucia, a carattere ambientale e naturalistico è stata un vero successo.

Stamattina, come vi avevamo notiziato, si è svolta l’iniziativa “Puliamo la montagna” organizzata dalla UISP grazie ai referenti del Matese Maria Antonietta Antonucci e Giuseppe Di Fonzo, in collaborazione con altre associazioni quali lo Sci Club Fondo Matese, Legambiente Matese, LoveMatese, Byblos e la Pro Loco di Bocca della Selva.

In una vasta area verde di circa 50.000 mq a pochi passi dal confine con la provincia di Benevento, a 1400 metri di altitudine con una gradevole e frizzante temperatura di circa 12 gradi, sul territorio di competenza del comune di Piedimonte Matese, i soci UISP accorsi da tutta la provincia insieme a tanti volontari hanno raccolto circa 4 quintali di rifiuti differenziandoli negli appositi sacchi suddivisi in base alla tipologia.

Il premio offerto dal caseificio Miramonti se lo è aggiudicato il giovane volontario Alessandro

Marino, di 9 anni, che ha recuperato, lungo la pista da sci, le tabelle espositive dei gelati volate via dal bar distante poche centinaia di metri durante una bufera.

Un altro ritrovamento curioso quanto insolito è stato il telaio di una finestra.

Al termine non poteva mancare il momento conviviale con degustazione di prodotti tipici della montagna offerti dalla referente M. Antonietta Antonucci, che da squisita padrona di casa, ha organizzato alla perfezione la giornata curando ogni dettaglio, omaggiando i presenti di rami di rosmarino e fiori di montagna, e allietando la giornata con racconti e aneddoti della vita e degli sport di montagna. Un connubio vincente quello di oggi: unire sport, amore per la natura e momenti di aggregazione sociale transgenerazionale, in piena sicurezza, in ampi spazi, dopo il duro periodo che abbiamo attraversato è stato anche un ritorno alla vita vera.

L’evento ha fatto riassaporare momenti e situazioni troppo spesso sottovalutate o date per scontate restituendo così un nuovo valore più profondo e propositivo per nuovi percorsi che mirino a migliorare la vita di ognuno e l’ambiente che ci circonda.

Tutte le foto della giornata e le nuove iniziative a cui poter partecipare sono disponibili per tutti sulla pagina Facebook della UISP di Caserta a questo indirizzo:

