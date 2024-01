Grande successo per Aperiarte

Maddaloni. – Grande successo per l’originale iniziativa Aperiarte organizzata dall’ associazione ABC con il patrocinio del comune di Maddaloni, inserita nel programma del Natale in città promosso dall’assessore alla cultura e agli eventi Caterina Ventrone.

All’evento hanno partecipato oltre cinquanta persone, che hanno trascorso un pomeriggio visitando il museo civico e il complesso di S.Maria de Commendatis, per poi intrattenersi per un aperitivo nello spazio antistante il museo, complice anche la mite temperatura di questo periodo.

Ai presenti l’ associazione ha voluto fare arrivare un messaggio, che oggi non basta più essere cittadini solo positivi, di buon senso, che assolvono ai propri doveri, ma bisogna spingersi oltre e diventare propositivi creando una rete con le tante belle realtà associative che da anni si impegnano sul nostro territorio.

Ed una partecipazione così viva è per noi anche una riprova che i maddalonesi amano la nostra cultura locale: le antiche meraviglie conservate al museo civico e gli affreschi della chiesa De Commentadis sono stati motivo di stupore e meraviglia per molti.

“Oltre a ringraziare il Comune di Maddaloni, un ringraziamento va anche alla Dottoressa Maria Carmen Masi storica dell’ Arte del Ministero della Cultura, attualmente in servizio nella Reggia di Caserta che ieri sera è intervenuta al nostro evento ed infine un grazie al Professor Barchetta che ci ha aperto la Chiesa de Commendatis. Ringraziamo la Dottoressa Di Stora e la Direttrice Di Rienzo che ci hanno guidati e accompagnati durante il percorso al museo e alla chiesa De Commentadis.” ha dichiarato il presidente Giuseppe Morgillo.