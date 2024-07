Grande successo per il corteo in onore di Marco Dongu.

Caserta.

Per i genitori, sopravvivere ai propri figli è qualcosa di particolarmente straziante, un atto innaturale che sovverte la natura elementare dei rapporti che danno senso alla famiglia stessa. La perdita di un figlio o di una figlia cristallizza il tempo.

I figli rappresentano il presente ma soprattutto anche il futuro.

Così la morte, che si porta via il figlio piccolo o giovane, diviene in questo modo uno schiaffo alle promesse, ai doni e sacrifici d`amore incarnati nella persona che si è cresciuto con tanta dedizione.

Ieri per le strada di Caserta si è tenuto il corteo in memoria del giovane giornalista Marco Dongu scomparso il 20 settembre dello scorso anno in uno scontro con una volante della polizia.

Chi scrive non ha ovviamente la presunzione di poter neanche lontanamente comprendere i sentimenti dei genitori ,che ieri, hanno preso parte al corteo chiedendo soprattutto giustizia.

Una giustizia che non potrà mai ripagarli della perdita subita ma quantomeno darne un minimo sollievo.

Accorsi alla manifestazione anche i ragazzi del Forum giovani, amici di Marco, i quali chiedono a gran voce

“verità e giustizia per una giovane vita spezzata”.

verità.

«Abbiamo voluto questo momento di comunione e di coinvolgimento della città perché con Mattia Atzori e i genitori di Marco abbiamo sentito forte il bisogno di tenere i fari accesi sulla vicenda drammatica del nostro Marco. Questo corteo non è stato pensato come una iniziativa contro ma come un momento “con”, con le istituzioni perché la verità sia guida maestra. Sembra che la macchina della giustizia sia ferma e noi chiediamo che questo non sia, non sia più» ribadisce la consigliera del forum giovani di Caserta Valentina Russo.

«Chiediamo – ha ribadito Mattia Atzori, membro del Forum – che sia data una svolta alle indagini sulla morte di Marco. Sembra che tutto sia fermo e non lo si può ac-cettare. Voglio anche sottolineare che come tante volte accade c’è gente che ciurla nel manico e inventa cose che non esistono. Qualcuno lo ha fatto con la memoria di Marco e quindi che venga fatta subito luce e giustizia, per stabilire la verità, per fugare dubbi, per onorare la memoria di un giovane strappato alla vita a soli 26 anni. Lo abbiamo chiesto e lo chiediamo tutti insieme, lo chiediamo per Marco, lo chiediamo perché è necessario».

Attualmente per la morte di Marco Dongu e’ indagato un poliziotto.